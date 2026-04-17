Morreu um dos feridos após uma queda de 40 metros no Fanal

Um dos dois feridos graves envolvidos num incidente na vereda do Fanal, no concelho do Porto Moniz, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu. Segundo apurou o JM, a vítima mortal, um homem de 72 anos, sofreu ferimentos muito graves na sequência de uma queda de cerca de 40 metros. Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, não foi possível reverter a situação.

A segunda vítima, uma mulher de 65 anos, foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e encontra-se a ser estabilizada, devendo ser posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Recorde-se que a operação de socorro foi desencadeada às 13h21, na sequência de um alerta para duas vítimas que se encontravam na vereda do Fanal. A ocorrência foi confirmada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com reforço dos Bombeiros Madeirenses e o apoio da Polícia Florestal. No total, estiveram empenhados 24 operacionais, apoiados por sete viaturas.