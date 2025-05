O prédio Varandas do Funchal, na Rua Silvestre Quintino de Freitas 9, na Pena, está sem água devido a uma avaria da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal.

A denúncia foi feita por um morador, que ao JM lamentou que as torneiras estão secas desde as 18h00 e que ali vivem várias famílias, com crianças, que devido a este problema estão impedidas de cozinhar, tomar banho ou até mesmo “sem pingo para beber”.

A revolta é ainda maior quando, depois de alertada para este facto, “só agora” é que a autarquia tomou as devidas providências. “Só agora decidiram mandar uma viatura dos Bombeiros Sapadores do Funchal com água”, para deste modo “desenrascar mais de 50 apartamentos” além de um alojamento local.

Os moradores estão indignados e esperam que a situação se resolva o mais rapidamente possível.

O JM tentou estabelecer contacto com a autarquia, mas os esforços foram infrutíferos.