Nos últimos dias, os moradores do Largo do Miranda, no Funchal, têm-se deparado com multas de estacionamento na área onde, desde há 40 anos, sempre estacionaram os seus automóveis, na beira da estrada, e lamentam que, já por dois dias seguidos, a PSP esteja a multar as viaturas dos moradores.

Um dos cidadãos, que contactou o Jornal para denunciar a situação, mostrou-se preocupado por que já foi multado por duas ocasiões e assume o desespero “de quem já não sabe onde meter o carro”.

Especialmente, de acordo com o próprio, porque diz que estão a multa todos os carros de forma indiscriminada e que, entre ontem e hoje, pelo menos 10 a 15 carros foram multados.

“É estranho que há mais de 40 anos é assim [o estacionamento] e nunca o fizeram antes”, expressando que no Jardim Botânico os moradores fazem o mesmo estacionamento e não acontece este tipo de penalização.