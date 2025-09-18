Migrantes voltam a manifestar-se no Funchal esta sexta-feira

A Associação Diáspora no Mundo vai realizar esta sexta-feira uma nova concentração de migrantes no Funchal. A iniciativa está marcada para as 19h00, na Avenida Zarco, em frente ao Palácio de São Lourenço, e, apurou o JM junto da organização, inclui uma homenagem junto à estátua de João Gonçalves Zarco, seguida de um espetáculo no Jardim Municipal. Todo o evento será acompanhado por banda de música.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) contactada pelo JM, a manifestação foi autorizada pelas autoridades e contará com policiamento para garantir que a segurança pública não seja afetada durante o evento. Patrulhas da PSP vão vigiar de perto toda a movimentação dos participantes.

Ainda conforme apurou o JM, o evento prossegue a partir das 20h no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, onde a Associação Diáspora no Mundo, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Fundação Inatel, proporcionará um momento de celebração da diversidade cultural, convívio e valorização das migrações.