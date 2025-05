A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Sub-Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e com o Comando da Zona Marítima da Madeira, coordenou, ontem, o resgate de um homem com 71 anos, de nacionalidade Francesa, acompanhado do seu cão ‘Tito’, que se encontrava a bordo da embarcação à vela ‘ANS’, com bandeira Francesa, a 120 milhas náuticas, o equivalente a 222 quilómetros, da ilha da Madeira.

A embarcação “ANS”, que se encontrava à deriva há cerca de um mês, foi encontrada pelo navio de pesca espanhol ‘Bidasoa’com o mastro partido e sem propulsão.

Por não estarem reunidas condições de segurança para o transbordo do tripulante do veleiro e do seu companheiro canino, a embarcação de pesca efetuou o reboque do veleiro até se encontrar com o navio da Marinha Portuguesa “NRP Zaire”, a cerca de 80 milhas náuticas, o equivalente a 148 quilómetros, a oeste do Funchal.

O tripulante foi assistido a bordo pela equipa médica do NRP Zaire, tendo sido posteriormente transportado para uma unidade de saúde na Ilha da Madeira.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o MRSC Funchal, o NRP Zaire e o navio de pesca espanhol “Bidasoa”, destacando-se a pronta resposta e a eficaz coordenação que permitiram o sucesso do salvamento.