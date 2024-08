Este fim de semana seria de festa no Curral das Freiras, com a celebração do Santíssimo Sacramento. A igreja está aberta, mas não para ultimar pormenores da cerimónia. Está a acolher vários moradores que tiveram de deixar as suas casas por causa do fogo e que ali estão a acompanhar o avanço das chamas.

As várias instituições locais estão empenhadas no acolhimento das pessoas afetadas e o presidente da câmara já solicitou mais meios para o terreno.

Por esta altura, já mais de uma centena de moradores da freguesia foram obrigados a sair de casa, nomeadamente da Seara Velha e Terra Chã.

Como já noticiado pelo JM, os bombeiros começaram a alertar a população para a aproximação das chamas e possibilidade de evacuação ainda durante a madrugada.

Os moradores não pregaram olho e estão com o coração nas mãos.

Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, já articulou com o Governo, a Proteção Civil e o Exército para questões logísticas, com o polidesportivo preparado com todas as condições caso seja necessário os moradores passarem ali a noite.