O incêndio que tem lavrado desde quarta-feira entre a Ribeira Brava e Câmara de Lobos tomou, esta noite, proporções assustadoras, principalmente por ter alastrado pelo vale do Curral das Freiras, chegando a ameaçar casas.

Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, confirmou ao Jornal que se procedeu à evacuação de mais de 50 pessoas das zonas da Seara Velha e Terra Chã, que estão por esta altura abrigadas no centro da freguesia.

As mudanças de vento fizeram com que o incêndio ganhasse força na sua combustão durante a madrugada, explicou o autarca, que indicou ainda que a população com menor mobilidade e doenças crónicas foi prioritária, tendo sido colocada no pavilhão provisoriamente.

O presidente que, por esta altura, se encontra na Terra Chã, zona praticamente isolada devido às chamas, adiantou ao Jornal que toda a população reuniu durante a noite e que os homens desceram para zonas onde possam vir a ter que intervir rapidamente.