Maior apreensão de sempre de drogas sintéticas no Porto Santo

O Comando Regional da PSP Madeira informa que no passado sábado, dia 14 de junho, no Porto Santo, procedeu à apreensão de uma elevada quantidade de drogas sintéticas à saída do navio Lobo marinho”.

No âmbito da troca de informações policiais entre ilhas, os polícias de Porto Santo fiscalizaram e intercetaram no desembarque do referido navio, duas mulheres conotadas com o tráfico de estupefacientes.

Uma delas, com a idade de 30 anos, natural e residente na ilha da Madeira, detinha na sua posse 1938 doses individuais de uma droga sintética conhecida por ‘Bloom’ e 160 doses individuais de uma droga sintética conhecida por ‘Gorby Mix’, as quais foram apreendidas.

As cidadãs foram constituídas arguidas e sujeitas a Termo de Identidade e Residência, uma vez que é necessário efetuar perícia laboratorial a este tipo de drogas, para que possa ser confirmada a sua natureza.

Segue-se o processo de inquérito sob orientação do Ministério Público e caso se confirmem as suspeitas do cometimento do crime de tráfico de estupefacientes, as mesmas serão apresentadas a julgamento.

Trata-se da maior apreensão de drogas sintéticas registada na ilha do Porto Santo por parte da PSP, estimando-se que o valor de mercado da venda deste produto iria rondar os 40 mil euros.

Esta operação marca o início das operações de fiscalização que serão realizadas pela PSP na época estival, na zona de desembarque do Navio “Lobo Marinho”, em função da constante troca de informações policiais relativas às deslocações de cidadãos entre ilhas.