Mãe e filha socorridas em casa devido a incêndio

Duas mulheres foram hospitalizadas na sequência de um incêndio, apurou o JM, numa residência onde estava uma família.

O combate às chamas foi realizado pela equipa dos BVM, tendo primeiro retirado a família do interior da habitação.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a mãe e a filha foram socorridas e transportadas de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As vítimas inalaram fumo na sequência do incêndio na residência situada na Rua Arcebispo Dom Aires, no Funchal, onde compareceram as equipas de combate a incêndios e ainda a Polícia de Segurança Pública (PSP).

No local, os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram o reconhecimento, o combate ao incêndio e o transporte das vítimas para o hospital.