Uma luz vermelha no mar da praia do Porto Santo, em frente a uma zona conhecida por Cabeço, está a suscitar muita curiosidade e apreensão junto de vários grupos de pessoas que confraternizam em espaços abertos à beira-mar.

Preocupados com o que possa ser uma emergência, e segundo relatos de testemunhos no local, a preocupação foi de tal ordem “ao ponto de já terem sido feitas algumas chamadas a dar conta da situação”, com alertas para o Centro de Busca e Salvamento Marítimo.

Até ao momento, a Proteção Civil da Madeira ainda não foi informada de qualquer situação anómala.