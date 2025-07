A instrutora de yoga ‘Lena do Mar’ denunciou, hoje, nas suas redes sociais que “todos os dias” encontra lixo, na água do Paul do Mar, “em menos de 30 minutos”.

“Vou muitas vezes remar no Paul do Mar e encontro algo. Não se consegue ver da praia, mas depois [o lixo] vai aparecendo”, disse, ao JM.

Mais lamentou que “na última semana uma tartaruga tem sido vista com mais frequência e é por isso que [acha] ainda mais triste ver a quantidade de plástico que está a flutuar no mar”.