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Lancha rápida já foi apreendida pela Polícia Judiciária

    Lancha rápida já foi apreendida pela Polícia Judiciária
    NRP Zaire fez ontem a apreensão da embarcação.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Maio 2026
14:43

A NRP Zaire já chegou a Santa Cruz, onde deixou a lancha rápida apreendida no mar, muito próxima da costa madeirense, na última madrugada. O JM sabe que a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia Marítima (PM) e a Polícia Judiciária (PJ) aguardavam a atracação do navio para proceder às diligências necessárias. Até ao momento, não foi possível apurar se existem detidos nem se a embarcação é suspeita de transportar estupefacientes.

Recorde-se que esta é a terceira embarcação, nos últimos meses, encontrada ou apreendida pelas autoridades na RAM. Fonte policial refere que a operação continua em curso e que serão recolhidos todos os elementos necessários para apurar a eventual ligação da embarcação a redes de tráfico internacional. Investigações prosseguem sob sigilo. Não há, para já, informações oficiais adicionais. As autoridades mantêm presença no local.

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