Um homem de 32 anos foi detido, pelo crime de furto qualificado, em Santa Cruz.

Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, o assalto de que o homem é acusado, ocorreu de madrugada, através de arrombamento de um estabelecimento de restauração e bebidas situado no Caniço, o qual foi presenciado por uma testemunha que acionou a polícia.

Deste modo, o suspeito acabou por ser detido, em flagrante delito, quando ainda se encontrava no interior do estabelecimento, com vários artigos furtados na sua posse.

O mesmo homem já havia sido detido pela PSP no passado dia 13, na ocasião de um assalto a um quiosque existente no centro daquela freguesia, novamente através de arrombamento, provocando um estrondo que alertou a patrulha policial que se encontrava nas proximidades.

A PSP evidencia que todos os artigos roubados e apreendidos foram devolvidos aos proprietários, tendo estes formalizado denúncia.

O suspeito foi ontem presente ao primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, derivado aos testemunhos recolhidos em ambos os crimes e antecedentes criminais do indivíduo.