MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Jovem motociclista ferido em despiste no Caminho do Desterro

    Jovem motociclista ferido em despiste no Caminho do Desterro
    Ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses esteve no local ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Outubro 2025
16:29
Comentários

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionados, na manhã desta quinta-feira, para prestar socorro a um jovem motociclista que ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido no Caminho do Desterro, na freguesia do Monte, no Funchal.

Segundo apurou o JM, a vítima apresentava várias escoriações nos membros superiores e inferiores, bem como um traumatismo grave na zona torácica.

O jovem foi assistido no local pela equipa dos BVM e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgência.

As circunstâncias do acidente estão a ser analisadas pelas autoridades competentes.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas