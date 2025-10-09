Jovem motociclista ferido em despiste no Caminho do Desterro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionados, na manhã desta quinta-feira, para prestar socorro a um jovem motociclista que ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido no Caminho do Desterro, na freguesia do Monte, no Funchal.

Segundo apurou o JM, a vítima apresentava várias escoriações nos membros superiores e inferiores, bem como um traumatismo grave na zona torácica.

O jovem foi assistido no local pela equipa dos BVM e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgência.

As circunstâncias do acidente estão a ser analisadas pelas autoridades competentes.