MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Jovem hospitalizada após alegada intoxicação por estupefacientes

    Jovem hospitalizada após alegada intoxicação por estupefacientes
    Jovem estava a visitar o parque de diversões. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Dezembro 2025
10:52

Uma jovem de 16 anos foi socorrida na noite de ontem no parque de diversões, no Cais 8, no Funchal, alegadamente devido a uma intoxicação por consumo de estupefacientes.

A adolescente sentiu-se mal e acabou por desmaiar. A jovem integrava um grupo de amigos que visitava o parque de diversões por volta das 21 horas. A vítima foi prontamente assistida no local pela equipa de socorristas que presta serviço naquele espaço e, posteriormente, transportada para o hospital. Deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça com um quadro clínico compatível com intoxicação por consumo de substâncias ilícitas.

Uma fonte do hospital confirmou que uma adolescente foi admitida no serviço de urgência pediátrico no domingo à noite, devido a questões ligadas ao uso de drogas, e permaneceu em observação. A situação encontrava-se sob acompanhamento clínico.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas