Jovem hospitalizada após alegada intoxicação por estupefacientes

Uma jovem de 16 anos foi socorrida na noite de ontem no parque de diversões, no Cais 8, no Funchal, alegadamente devido a uma intoxicação por consumo de estupefacientes.
A adolescente sentiu-se mal e acabou por desmaiar. A jovem integrava um grupo de amigos que visitava o parque de diversões por volta das 21 horas. A vítima foi prontamente assistida no local pela equipa de socorristas que presta serviço naquele espaço e, posteriormente, transportada para o hospital. Deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça com um quadro clínico compatível com intoxicação por consumo de substâncias ilícitas.
Uma fonte do hospital confirmou que uma adolescente foi admitida no serviço de urgência pediátrico no domingo à noite, devido a questões ligadas ao uso de drogas, e permaneceu em observação. A situação encontrava-se sob acompanhamento clínico.
