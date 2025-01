Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, durante a madrugada deste sábado, na sequência de uma agressão ocorrida na Zona Velha do Funchal.

O alerta chegou por volta das cinco horas, a dar conta de uma agressão ocorrida no parque de estacionamento do Almirante Reis.

Com ferimentos na face, a vítima foi assistida no local e posteriormente transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública foi também acionada para o local e tomou conta da ocorrência.