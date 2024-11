Jovem de 16 anos bêbedo chama duas vezes ambulância e recusa ida ao hospital

Um jovem de 16 anos foi assistido, durante a madrugada deste sábado, por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), no Funchal, devido a uma intoxicação alcoólica. O incidente ocorreu durante uma festa de finalistas numa discoteca na Avenida Sá Carneiro, na altura em que o rapaz estava na via pública.

De acordo com informações apuradas, o jovem encontrava-se acompanhado por um grupo de amigos quando começou a sentir-se mal, levando os colegas a ligar para o 112. A primeira intervenção da equipa da CVP deu-se por volta das 5h00. Apesar do evidente estado de mal-estar devido ao consumo de bebidas alcoólicas, o jovem recusou ser transportado ao hospital.

Cerca de uma hora depois, o mesmo adolescente sofreu um novo episódio associado ao consumo excessivo de álcool, levando os amigos a chamar novamente os serviços de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. No entanto, pela segunda vez, o jovem recusou assistência médica no hospital. Desta vez, a equipa de socorro da CVP solicitou a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP) para proceder à identificação do jovem.

Antes da chegada das autoridades ao local, o grupo de jovens abandonou o local, impossibilitando a identificação do rapaz.