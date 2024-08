Um homem, cuja idade rondará os 23 anos, foi esta madrugada transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após alegadamente ter sido atropelado na sequência de uma discussão ocorrida na Festa da Alegria, que decorre por estes dias em São Roque.

Segundo o JM pôde apurar, um dos indivíduos intervenientes na discussão terá ido atrás da vítima, arrancando com a respetiva viatura e embatendo contra as suas pernas. O atropelamento ocorreu no Caminho da Ribeira de Santana, em Santo António.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados para o local pelas 3h20, socorrendo o jovem, que se queixava de dores nos membros inferiores.