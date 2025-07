Uma jovem foi atropelada, esta madrugada, na rua de Santa Maria, resultando-lhe, dessa ocorrência, ferimentos num pé.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pouco depois da uma da madrugada deste domingo, queixando-se do pé, com feridas alegadamente causadas pela passagem de um pneu de um veículo.

A jovem, visivelmente assustada, foi socorrida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. Sergundo apurou o JM, o condutor da viatura não parou após o atropelamento e continuou a marcha. Não é certo se se apercebeu de que tinha atingido um peão.