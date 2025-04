Já caiu neve no Pico do Areeiro. É pouca. Mas o suficiente para os que estão de visita àquele pico registarem o momento. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontavam para isso. E vai chover com alguma intensidade nos próximos dois dias.

Há aviso amarelo para chuva, agitação marítima e vento.