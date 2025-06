Um homem e uma mulher foram assistidos ao início desta tarde, pelas 12h20, na sequência de uma intoxicação com herbicida.

O episódio aconteceu na Travessa do Lazareto, no Funchal, e mobilizou para o local uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que, após ministrarem os primeiros socorros, encaminharam as vítimas para o serviço de urgência do hospital.