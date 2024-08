Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta madrugada, pelas 2 da manhã, à Rua Dr. Gaspar Frutuoso, situada no centro do Funchal, para fazer o reconhecimento na sequência de um início de curto circuito com origem na ficha de uma máquina de lavar.

A corporação esteve no local com três elementos e uma viatura.