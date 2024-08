Com as chamas a não darem tréguas nas encostas da freguesia do Curral das Freiras, acresce a apreensão com a queda de pedras reportada, há momentos, nesta localidade.

A situação, que surge na sequência dos incêndios, está a deixar a população “com o coração nas mãos”, conforme referido ao início desta tarde em declarações à CMTV.