O helicóptero que estava a realizar descargas no incêndio que afeta as áreas da Trompica e do Espigão, na Ribeira Brava, teve de abortar missão devido ao forte vento que se faz sentir, conforme indica o Serviço Regional de Proteção Civil.

“O incêndio que deflagra no concelho da Ribeira Brava mantém 2 frentes ativas. Reforçamos os meios terrestres de forma a poder-se intervir no combate no terreno. O meio aéreo teve de abortar, momentaneamente, a sua missão, face ao vento forte que se faz sentir naquele local, inviabilizando qualquer descarga de água. No teatro de ópera encontram-se os seguintes meios operacionais:- 6 Veículos de Combate a Incêndios e 1 veiculo de Comando Tático - Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol; Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos;- 21 operacionais afetos às mesmas corporações;- 2 Polícias Florestais e 2 Sapadores Florestais do IFCN”, releva a mesma fonte.

Mais acrescenta, como o JM tem vindo a noticiar, que o fogo não ameaça casas.

“O Serviço Regional de Proteção Civil alerta para as condições meteorológicas adversas, nomeadamente o aviso amarelo emitido pelo IPMA para tempo quente, o qual sofrerá um incremento para aviso laranja a partir das 00h00 de 17 de agosto, complementado com ocorrência de vento forte e percentagem de humidade relativa baixa, cujas condições são propícias à ocorrência de incêndios”, é pormenorizado.