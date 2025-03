Um incêndio urbano deflagrou esta quinta-feira na Escola Profissional do Atlântico, localizada na Avenida do Infante, no Funchal, mobilizando vários operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

No combate às chamas estiveram 16 bombeiros, apoiados por cinco viaturas. Os Bombeiros Sapadores do Funchal enviaram 11 operacionais e quatro viaturas, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses destacaram cinco elementos e um veículo de combate a incêndios urbanos.