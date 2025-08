Um incêndio deflagrou na cozinha de um apartamento, no Anadia, ao final da noite deste sábado. O alerta foi dado pelas 23h50 e levou ao local um forte dispositivo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foram mobilizados 12 operacionais com um veículo pesado, um ligeiro de combate a incêndios, uma viatura com escada e uma ambulância. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já se encontravam extintas, mas foi necessário proceder à ventilação do espaço devido à acumulação de fumo.

Não há registo de feridos, e os danos limitaram-se à zona da cozinha.