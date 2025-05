Incêndio mobiliza bombeiros esta noite no Funchal

Um incêndio numa habitação desabitada, esta noite, no Funchal, obrigou à mobilização de vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF).

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o alerta foi dado para um fogo numa casa situada no Caminho de Água de Mel, na freguesia de São Roque. O Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), através do Serviço Regional de Proteção Civil, acionou de imediato os meios de combate ao incêndio.

No local estiveram 12 operacionais dos BSF, apoiados por duas viaturas de combate a incêndios e uma viatura de comando. Após o controlo das chamas, os bombeiros procederam às operações de rescaldo, uma vez que a residência se encontrava desabitada e acumulava grande quantidade de lixo no seu interior, o que agravava o risco de acontecer uma nova ignição.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local e tomou conta da ocorrência. As causas do incêndio estão por apurar