Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para um incêndio em hortas urbanas na zona de São Martinho, tendo sido os primeiros a abandonar o quartel.

Mas o Corpo de Sapadores do Funchal vai dar uma ajuda, pelas 9h39, com duas viaturas. Não se sabe as causas do incêndio mas um facto é que o fumo já é visto de uma vasta área do Funchal.