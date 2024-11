Incêndio em armazém no Pezo mobiliza duas corporações de Bombeiros

Um incêndio deflagrou esta tarde no Parque Empresarial da Zona Oeste (Pezo), num armazém que contém um silo com farelo compactado, apurou o JM. As chamas estão a ser combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, após alerta ao Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Apesar do risco inicial de propagação para áreas adjacentes, como escritórios e outros armazéns, o fogo encontra-se atualmente circunscrito ao silo, graças à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros. A pronta atuação dos “Soldados da Paz” permitiu evitar a expansão das chamas e salvaguardar as instalações próximas, apurou o Jornal.

As operações de combate ao incêndio prosseguem no local, com os bombeiros empenhados em extinguir por completo o fogo e garantir a segurança do Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) .