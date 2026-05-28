Idoso hospitalizado após queda de quase 9 metros em vereda de Machico

Um homem, de 70 anos, foi hospitalizado esta quinta-feira no serviço de urgências do Centro de Saúde de Machico, após sofrer uma queda de uma altura de cerca de 9 metros numa vereda localizada no sítio do Lombo do Cheque, em Machico.
Ao local acorreram vários meios dos Bombeiros Municipais de Machico (BMM), numa operação de socorro considerada complexa devido às difíceis condições de acesso ao local onde se encontrava a vítima. Segundo fonte dos bombeiros, foi necessário acionar a equipa de resgate e socorro em montanha para retirar o homem de uma zona de terreno acidentado e coberta de silvado. A vítima apresentava algumas escoriações e recebeu assistência no local antes de ser transportada para a unidade hospitalar, onde ficou sob observação médica.
O alerta foi dado durante a tarde, mobilizando vários operacionais dos BMM para o teatro de operações.
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