Idoso ferido na cabeça após queda

Um homem de 81 anos ficou, ao início da tarde desta terça-feira, gravemente ferido na cabeça, após sofrer uma queda desamparada na zona da Camacha, nas imediações do restaurante Abrigo do Pastor.

Sem conhecer as causas, o homem sofreu uma queda e acabou por bater com aparte frontal da cabeça no chão, acabando por sofrer uma hemorragia bastante grave.

Foi prontamente socorrido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo sido transportado em estado grave para o serviço de urgências.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, a vítima foi diretamente para a sala de emergências, onde ficou em tratamento e observação pela equipa da urgências.