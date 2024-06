Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa foi, esta tarde, acionada para prestar socorro a um homem que foi vítima de uma queda no Madeira Shopping.

Segundo uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), a vítima, de aproximadamente 72 anos, sofreu uma queda na zona das escadas rolantes, acabando por ficar ferida.

O homem foi logo assistido pelos seguranças do Centro Comercial e, depois, pela equipa pré-hospitalar da CVP. Com algumas escoriações no braço e ferimentos traumáticos, a vítima foi transportada em ambulância para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências. Ficou em observação.