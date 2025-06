Hospitalizado duas vezes esta madrugada devido a intoxicação alcoólica

Trata-se de um caso “normal” nos dias de hoje uma ida ao hospital devido a problemas com as bebidas alcoólicas. Só que desta vez foi a dobrar...

Foi o que aconteceu a um homem de 53 anos, que foi hospitalizado por duas vezes durante a madrugada desta quinta-feira, após sofrer episódios de intoxicação alcoólica.

Segundo apurou o Jornal, o indivíduo encontrava-se esta madrugada a confraternizar com um grupo de amigos na Rua das Fontes, no Funchal, de onde saiu pela primeira vez em direção ao serviço de urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça.

Enquanto isso acontecia, sabe o JM que os amigos estiveram sempre no mesmo local. Contudo, a surpresa aconteceu pouco depois.

Contrariando o ditado popular que “não se deve voltar onde se foi feliz”, o homem lá regressou à Rua das Fontes após sair do hospital e retomou a festa, com os mesmos amigos, voltando a consumir bebidas alcoólicas. Naturalmente, poucas horas depois, teve novamente de ser transportado para o hospital, vítima de uma segunda intoxicação alcoólica.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que o homem deu entrada duas vezes no serviço de urgências do Hospital na mesma noite, uma perto da meia-noite, uma outra perto das três da manhã. Em ambas as ocasiões com problemas de saúde relacionados com o consumo excessivo de álcool.