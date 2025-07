Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados, na manhã deste domingo, para socorrer um homem, na casa dos 50 anos, que sofreu um ataque epilético quando estava sentado à beira de uma rocha, no Caniçal, e acabou por cair de uma altura de entre 2 a 3 metros.

O incidente ocorreu no final da Estrada de São Lourenço, junto à rotunda que dá acesso à Quinta do Lorde, onde a vítima acabou por cair sobre o calhau.

De acordo com a corporação, o homem apresentava apenas ferimentos ligeiros, nomeadamente um corte na cabeça, e foi resgatado por uma embarcação do Sanas, por se encontrar mais perto do mar.

Aquando do transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, a vítima encontrava-se consciente e orientada.