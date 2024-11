Um homem morreu ao início da tarde desta terça-feira, depois de ter dado uma queda de vários metros, na zona das Poças do Governador, junto à promenade do Lido, no Funchal, confirmou ao JM fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado por volta do meio dia, tendo sido acionada a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com seis elementos mobilizados para o local. Todavia, já não foi possível resgatar com a vida a vítima, com idade na casa dos 60 anos.

O corpo acabou por ser retirado por via marítima.