Homem hospitalizado duas vezes numa hora após agressão e fuga do hospital

Um homem de 25 anos foi hospitalizado na manhã deste sábado, depois de ter sido encontrado deitado no chão na Avenida Sá Carneiro, apresentando sinais de embriaguez. Contudo, esta história iria ter mais um capítulo, agora no hospital e com a polícia envolvida.

O indivíduo queixava-se de ter sido agredido e apresentava ferimentos visíveis na face, estando com períodos de pouca lucidez, adiantou fonte hospitalar.

O homem foi, primeiro, assistido no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa e, logo de seguida, transportado numa ambulância para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada para observação médica.

Porém, o caso não estava ainda terminado. Poucos minutos após ter dado entrada na unidade hospitalar, e ainda na zona de triagem, o jovem colocou-se em fuga, abandonando o hospital. Acabaria por ser encontrado novamente no chão, momentos depois, nas imediações do hospital, por uma equipa dos bombeiros que regressava ao quartel após um serviço.

Desta vez, tendo em conta os distúrbios já causados, foi chamada ao local a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem foi novamente transportado ao hospital, onde voltou a dar entrada no serviço de urgência, ficando internado para tratamento, agora na companhia da PSP.