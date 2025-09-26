MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem hospitalizado após mal-estar súbito em paragem de autocarro

    Homem hospitalizado após mal-estar súbito em paragem de autocarro
    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa transportou a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Setembro 2025
18:25
Comentários

Um homem de 55 anos foi esta tarde hospitalizado depois de sofrer um episódio súbito de doença enquanto se encontrava num banco de uma paragem de autocarro, na Rua Dom Carlos I, no Funchal.

Segundo apurou o JM, o indivíduo começou a sentir tonturas e acabou por pedir auxílio, situação que motivou o alerta dado ao 112 por populares que o avistaram deitado no banco da paragem.

De imediato, uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa deslocou-se ao local, prestaram assistência no terreno e transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

Fonte hospitalar adiantou que o homem se queixava de fortes tonturas, alegadamente relacionadas com consumo excessivo de álcool.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas