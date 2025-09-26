Homem hospitalizado após mal-estar súbito em paragem de autocarro

Um homem de 55 anos foi esta tarde hospitalizado depois de sofrer um episódio súbito de doença enquanto se encontrava num banco de uma paragem de autocarro, na Rua Dom Carlos I, no Funchal.

Segundo apurou o JM, o indivíduo começou a sentir tonturas e acabou por pedir auxílio, situação que motivou o alerta dado ao 112 por populares que o avistaram deitado no banco da paragem.

De imediato, uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa deslocou-se ao local, prestaram assistência no terreno e transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

Fonte hospitalar adiantou que o homem se queixava de fortes tonturas, alegadamente relacionadas com consumo excessivo de álcool.