Homem hospitalizado após mal-estar súbito em paragem de autocarro

Um homem de 55 anos foi esta tarde hospitalizado depois de sofrer um episódio súbito de doença enquanto se encontrava num banco de uma paragem de autocarro, na Rua Dom Carlos I, no Funchal.
Segundo apurou o JM, o indivíduo começou a sentir tonturas e acabou por pedir auxílio, situação que motivou o alerta dado ao 112 por populares que o avistaram deitado no banco da paragem.
De imediato, uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa deslocou-se ao local, prestaram assistência no terreno e transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.
Fonte hospitalar adiantou que o homem se queixava de fortes tonturas, alegadamente relacionadas com consumo excessivo de álcool.
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
A Raquel e o Luís casaram-se em 6 de setembro, em Viseu, e finalmente visitei a cidade. No avião que me levou ao casamento, ouvi a voz de uma comandante,...
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
Miguel Caires (Škoda Fabia RS Rally2) venceu as duas primeiras classificativas do Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal e lidera a classificação...
O Benfica ascendeu hoje, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga de futebol, ao quebrar uma série de dois empates consecutivos na Luz para o campeonato...
O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) admitiu hoje estar “muito confiante” de que Portugal possa ser eleito para o Conselho de Segurança da ONU em...
O Fórum das Famílias dos Reféns em Gaza condenou hoje os comentários do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na ONU, quando disse que queria...
A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM, interessada na privatização da TAP, anunciou hoje o lançamento do primeiro voo direto diário de sempre entre...
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população sobre vento forte, agitação marítima e chuva este fim de semana...
A candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, liderada por Jorge Carvalho, esteve esta quinta-feira em Santa Maria Maior, numa ação marcada por forte adesão popular...
A existência de focos de mendicidade e toxicodependência no Funchal é um tema ao qual Fátima Aveiro, antiga diretora da Segurança Social e antiga presidente...
Rui Caetano, candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, disse hoje, no Debate JM, ter “um projeto para resolver os problemas imediatos das populações...
O candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal defendeu hoje que a sua candidatura “tem as melhores equipas”, desde as juntas à câmara municipal,...