Homem hospitalizado após alegada agressão com arma branca

Um homem de 60 anos foi internado no Hospital dr. Nélio Mendonça esta segunda-feira após ter sido, alegadamente, agredido na face, apurou o JM, em mais um episódio de violência registado na cidade do Funchal. O caso ocorreu durante a tarde, na zona da Carne Azeda, onde a vítima terá sido atacada e ferida com recurso a uma arma branca. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência imediata ao ferido.

Segundo foi possível apurar, a vítima foi posteriormente transportada para o hospital, onde recebeu tratamento aos ferimentos na face. Uma patrulha da PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência, estando agora a investigar as circunstâncias em que terá ocorrido a agressão.