Homem ferido na cabeça após queda num bar

Um homem de 34 anos sofreu, ao início da tarde deste domingo, uma queda no interior de um bar localizado no Caminho dos Saltos, no Funchal, que lhe provocou um ferimento sangrante na cabeça.
A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que procedeu ao seu transporte para o hospital.
Fonte hospitalar confirmou ao JM que o homem apresentava sinais de embriaguez no momento do incidente, que terá ocorrido quando se deslocava dentro do estabelecimento.
O ferido tinha uma lesão na parte posterior da cabeça, encontrando-se em tratamento no serviço de urgências, para onde foi encaminhado numa ambulância.
O ADN-Madeira denunciou hoje o que diz ser “mais uma situação de falta de manutenção e limpeza na cidade do Funchal”.
Utilizando o caso da Travessa da Penha...
O incêndio que hoje deflagrou na Bordeira, no Algarve, destruiu uma casa de segunda habitação em Aljezur, e mantém-se fora de controlo em direção ao concelho...
O secretário da Economia destacou hoje “a resposta pronta e eficaz dos Portos da Madeira” às dificuldades que o navio Lobo Marinho enfrentou devido ao...
Portugal reconheceu hoje formalmente o Estado da Palestina, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
“Hoje, dia 21 de setembro de 2025,...
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e o helicóptero de combate a incêndios da Proteção Civil foram, esta tarde, mobilizados...
O Lobo Marinho enfrentou hoje muitas dificuldades para conseguir atracar no porto do Funchal, devido à ondulação e vento forte. Depois de várias tentativas,...
A Nova Direita esteve no sítio em que está a ser construída a nova unidade de saúde do Porto Santo, onde diz ter verificado “o abandono em que se encontra...
O Nacional, da I Liga, será o único clube madeirense presente na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.
Estrela da Calheta goleado
Este domingo de manhã,...
O navio Lobo Marinho sofreu alguns danos no casco, depois de ter sido empurrado pelo vento e pela ondulação forte na direção do cais de São Lázaro, quando...