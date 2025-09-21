Homem ferido na cabeça após queda num bar

Um homem de 34 anos sofreu, ao início da tarde deste domingo, uma queda no interior de um bar localizado no Caminho dos Saltos, no Funchal, que lhe provocou um ferimento sangrante na cabeça.

A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que procedeu ao seu transporte para o hospital.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que o homem apresentava sinais de embriaguez no momento do incidente, que terá ocorrido quando se deslocava dentro do estabelecimento.

O ferido tinha uma lesão na parte posterior da cabeça, encontrando-se em tratamento no serviço de urgências, para onde foi encaminhado numa ambulância.