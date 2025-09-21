MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem ferido na cabeça após queda num bar

    Homem ferido na cabeça após queda num bar
    Equipa de socorro da Cruz Vermelha transportou homem para o hospital. ARQUIVO JM/PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Setembro 2025
19:06
Comentários

Um homem de 34 anos sofreu, ao início da tarde deste domingo, uma queda no interior de um bar localizado no Caminho dos Saltos, no Funchal, que lhe provocou um ferimento sangrante na cabeça.

A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que procedeu ao seu transporte para o hospital.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que o homem apresentava sinais de embriaguez no momento do incidente, que terá ocorrido quando se deslocava dentro do estabelecimento.

O ferido tinha uma lesão na parte posterior da cabeça, encontrando-se em tratamento no serviço de urgências, para onde foi encaminhado numa ambulância.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas