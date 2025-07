Um homem, na casa dos 60 anos de idade, ficou ferido, esta tarde, na sequência de um acidente de mota, na rotunda da Ponte Vermelha, na Ribeira Brava.

Para o local foram acionados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestaram a devida assistência ao motociclista, que apresentava escoriações em várias partes do corpo, tendo sido, de seguida, transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.