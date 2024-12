Homem ferido após queda em Câmara de Lobos

Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi acionada esta tarde para prestar socorro a um homem, com cerca de 55 anos, que sofreu uma queda numa vereda nas imediações da Estrada João Gonçalves Zarco, no Garachico.

A vítima, que apresentava uma ferida na cabeça, no couro cabeludo, foi prontamente socorrida no local e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O homem permanece em observação e a receber tratamento no serviço de urgência.