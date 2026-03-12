Homem encontrado cadáver em residência no Faial

Um homem de 64 anos foi encontrado sem sinais de vida, ao final desta manhã, no interior da sua residência, situada na Estrada da Cruz, no sítio da Longueira, no Faial.
O alerta foi dado depois de o indivíduo não ser visto há já algum tempo, o que levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de Santana e da Polícia de Segurança Pública (PSP) para o local. Perante a presença das autoridades, os bombeiros procederam à abertura da porta da habitação, com o objetivo de prestar eventual socorro à vítima. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 5 operacionais, apoiados por dois veículos dos BVS.
Contudo, no interior da residência, os meios de socorro e a polícia acabaram por encontrar o homem já sem sinais vitais. Perante a situação, a PSP iniciou os procedimentos habituais para apuramento das circunstâncias da morte.
Foi igualmente acionada a autoridade de saúde, através do delegado de saúde, que se deslocou ao local para confirmar o óbito e autorizar o levantamento do corpo. As causas da morte serão agora apuradas no âmbito das diligências em curso pelas autoridades.
