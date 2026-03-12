MADEIRA Meteorologia
Homem encontrado cadáver em residência no Faial

    Bombeiros Voluntários de Santana foram chamados ao local. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
12 Março 2026
14:30

Um homem de 64 anos foi encontrado sem sinais de vida, ao final desta manhã, no interior da sua residência, situada na Estrada da Cruz, no sítio da Longueira, no Faial.

O alerta foi dado depois de o indivíduo não ser visto há já algum tempo, o que levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de Santana e da Polícia de Segurança Pública (PSP) para o local. Perante a presença das autoridades, os bombeiros procederam à abertura da porta da habitação, com o objetivo de prestar eventual socorro à vítima. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 5 operacionais, apoiados por dois veículos dos BVS.

Contudo, no interior da residência, os meios de socorro e a polícia acabaram por encontrar o homem já sem sinais vitais. Perante a situação, a PSP iniciou os procedimentos habituais para apuramento das circunstâncias da morte.

Foi igualmente acionada a autoridade de saúde, através do delegado de saúde, que se deslocou ao local para confirmar o óbito e autorizar o levantamento do corpo. As causas da morte serão agora apuradas no âmbito das diligências em curso pelas autoridades.

