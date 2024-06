Um homem de 30 anos, alegadamente com suspeita de apendicite, está há seis horas à espera do avião da Força Aérea para ser transportado do Porto Santo para a Madeira. A informação chegou ao Jornal por um local que nos lamentou esta situação em que vivem os porto-santenses.

Terá sido uma avaria no avião da Força Aérea C-295 que atrasou o transporte da vítima, a qual não corre perigo de vida. No entanto, quem vive naquela ilha, afirma que “se fosse um AVC ou um enfarte, o homem já tinha morrido”. Entretanto, o Jornal contactou a corporação de Bombeiros do Porto Santo que confirmou de facto a existência de um doente à espera de transporte para o hospital dr. Nélio Mendonça mas que nos garantiu que esse serviço será feito ainda durante esta noite.

Refira-se que a população do Porto Santo reclama pelo EH101 ‘Merlin’ que ali estava em permanência, o que deixou de acontecer em fevereiro. De recordar que a 28 de março deste ano, o Jornal dá conta de que aquele helicóptero está sem tripulação e está, segundo a FAP, em processo de regeneração de tripulantes. Nesse dia, o presidente da Câmara Municipal afirmou ao JM que esta situação é mais um sinal que o Governo da República dá às ilhas.