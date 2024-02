Homem detido em Câmara de Lobos por suspeitas de roubo em residência

Um homem de 22 anos, residente em Câmara de Lobos, foi detido, na passada segunda-feira, suspeito a prática de um crime de furto no interior de residência, ocorrido dias antes naquele concelho.

Perante a denúncia de furto de interior de residência no dia 20 de fevereiro, ocorrido entre os dias 12 e 19 do mesmo mês, a PSP iniciou diligências com o propósito de localizar os objetos subtraídos e de identificar o suspeito da prática do crime.

Foram, durante vários dias, encetadas diversas diligências em Câmara de Lobos e, através da inerente recolha de informações, apurou-se a identificação do suspeito, já sobejamente conhecido pela PSP da Madeira pela prática de diversos ilícitos desta natureza, bem como pela dependência do consumo de substâncias estupefacientes e, em resultado foram apreendidos os bens furtados.

Em seguida, foi contactada a denunciante que compareceu na esquadra e reconheceu “sem qualquer tipo de dúvida os objetos em questão como sua propriedade, pelo que estes lhe foram entregues”.

Dada a inexistência de flagrante delito, o suspeito foi constituído arguido e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade.

Dos bens furtados na aludida residência foi possível recuperar a quase totalidade dos mesmos.