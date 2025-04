Um homem, com cerca de 70 anos, perdeu a vida esta tarde no Pico do Areeiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

A vítima foi prontamente assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e pela equipa da EMIR. Apesar das manobras de reanimação realizadas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

Até ao momento, não foi possível confirmar se o homem era cidadão português ou estrangeiro.