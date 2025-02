Homem corta-se com motosserra e fica em estado grave

Um homem sofreu um grave acidente com uma motosserra, na tarde desta quinta-feira, no Caminho das Courelas, sendo posteriormente transportado de urgência para o hospital, apurou o JM.

De acordo com as informações recolhidas, a vítima manuseava a máquina quando sofreu um corte profundo num dos membros inferiores. Dada a gravidade da situação, foi acionada a equipa médica da EMIR, que prestou assistência no local antes de encaminhar o homem para o hospital, numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A vítima deu entrada diretamente na sala de urgências, onde recebeu tratamento especializado pela equipa médica de serviço. Até ao momento, não foram divulgadas mais informações sobre o seu estado de saúde.