Um homem foi hospitalizado esta sexta-feira em estado considerado muito grave, após ter caído de um prédio de uma altura de aproximadamente seis metros.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima sofreu ferimentos graves e ficou inconsciente, sendo prontamente socorrida pela equipa pré-hospitalar dos BVM e pela equipa médica da EMIR.

Informações recolhidas pelo JM indicam que o incidente ocorreu no edifício 2000, no Funchal, onde compareceram as autoridades de socorro. O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu atendimento imediato na sala de emergência, estando a ser observado por equipa multidisciplinar.