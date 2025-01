Um turista foi arrastado por uma onda na Praia do Galo, no Caniço de Baixo, enquanto tirava uma ‘selfie’ junto à costa. O incidente ocorreu ao início da tarde desta segunda-feira, tendo o homem sofrido algumas escoriações.

Ao que JM apurou, apesar dos avisos das autoridades sobre os perigos da zona costeira entre o Caniço e Santa Cruz, devido ao mau tempo, o turista desrespeitou as indicações de segurança e aproximou-se do mar. Foi então que foi surpreendido por uma onda que o arrastou para as águas revoltosas.

Graças à rápida intervenção da equipa do SANAS Madeira, o incidente não passou de um susto.

A operação de resgate foi coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal, e os operacionais do SANAS Madeira realizaram a operação de resgate e socorro no mar, sendo apoiados em terra pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se encarregaram de transportar o turista ferido para o hospital.