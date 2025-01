Em resposta às previsões de agravamento do estado do mar para as próximas horas, os pontos que oferecem um maior risco no litoral do Município de Santa Cruz estão a ser monitorizados pelos Bombeiros Sapadores do concelho em conjunto com o SANAS.

A medida, que vem sendo implementada desde há algum tempo, sempre que se verificam condições climatéricas adversas, procura prevenir comportamentos de risco por parte de pessoas que optam por se aproximar da orla costeira para contemplar a ondulação, muitas vezes colocando a própria vida em risco para tirar fotografias (selfies).

O presidente do Serviço de Proteção Civil de Santa Cruz, Leonardo Pereira, explicou ao JM que os locais de risco, identificados entre a cabeceira da pista do Aeroporto da Madeira e o Cristo Rei, no Caniço, foram sinalizados com fitas que alertam os cidadãos para os riscos que incorrem em caso de aproximação ao mar.

Complementarmente, o SANAS está a efetuar, de duas em duas horas, um patrulhamento por via marítima de modo a detetar eventuais casos de pessoas que ignoram os avisos para se aproximarem do mar e solicitar que abandonem os locais.

Caso as instruções dos nadadores-salvadores não sejam acatadas, a situação é comunicada à corporação dos bombeiros, ficando esta com a missão de destacar elementos para retirar os curiosos da zona de perigo, acrescentou o responsável, destacando a sinergia muito positiva que decorre do protocolo com o SANAS, e que procura antecipar e evitar comportamentos de risco.