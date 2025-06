Homem agredido com foice durante confronto familiar em São Martinho

Um homem de 26 anos foi hospitalizado ontem à noite após ter sido agredido com uma foice, apurou o JM.

A vítima apresentava ferimentos no rosto e nos braços e foi assistida numa habitação localizada no Caminho da Ribeira dos Socorridos, em São Martinho.

No local esteve uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP), chamada para pôr fim a uma acesa discussão entre elementos da mesma família, que se prolongava há já vários minutos.

Foi durante esta acareação que um dos envolvidos agarrou numa foice e desferiu um golpe no rosto do seu familiar, provocando-lhe ferimentos na face.

Segundo fonte hospitalar contactada pelo JM, a vítima deu entrada no serviço de urgência do hospital Dr. Nélio Mendonça já perto das 21h00, trazida por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), apresentando um ferimento grave num olho, além de várias lesões nos braços e no rosto.

O caso está a ser investigado pelas autoridades policiais, que já identificaram os envolvidos no incidente.